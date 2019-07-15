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Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

В суде информацию о задержанном, как и фабулу обвинения, комментировать не стали, пояснив, что материалы уголовного дела содержат гриф "секретно".

По данным сайта ЦНИИМаш, Мещеряков является старшим научным сотрудником. Эту же информацию "Интерфаксу" подтвердил сын другого обвиняемого в госизмене сотрудника предприятия - Виктора Кудрявцева.

Ранее по обвинению в госизмене был арестован сотрудник ЦНИИМаш Виктор Кудрявцев, а позже - его ученик, также сотрудник института Роман Ковалев. Следствие считает, что они передавали данные секретных исследований в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий Фон Кармановскому научному институту в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).

ЦНИИМаш

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