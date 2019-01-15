Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста до середины марта 75-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья во вторник.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела Кудрявцева засекречены.

Лефортовский суд Москвы в середине декабря продлил ученому арест до восьми месяцев, установив срок его содержания под стражей до 20 марта.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

В своей апелляционной жалобе защита просила отменить постановление суда первой инстанции, а также избрать в отношении В. Кудрявцева меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Как неоднократно отмечали адвокаты, состояние здоровья мужчины продолжает ухудшаться.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, следствие считает, что В.Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.

То, что в письмах была секретная информация, по словам Павлова, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса".

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

В середине ноября И.Павлов сообщил "Интерфаксу", что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу.

Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля 2018 года, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Сейчас он самый пожилой арестант этого изолятора.