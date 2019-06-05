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Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"У нас есть информация о задержании, но документов нет. Мы предполагаем, что по этому делу (дело Кудрявцева - ИФ)", - сказал он, добавив, что задержание и обыски проходили во вторник в Москве.

Комментариями ФСБ, которое ведет дело Виктора Кудрявцева, а также МФТИ "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В Лефортовском суде Москвы, куда обычно следствие ФСБ обращается с ходатайствами об избрании меры пресечения, агентству сообщили, что каких-либо материалов в отношении Романа Ковалева в суд до настоящего времени не поступало.

Согласно информации на сайте МФТИ, Роман Ковалев - кандидат физико-математических наук, в настоящее время занимает должность заместителя заведующего кафедрой космических летальных аппаратов института. Специализация ученого - "Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли". В соавторстве с Виктором Кудрявцевым он выпустил несколько научных трудов.

Дело Виктора Кудрявцева

Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева обвиняют в государственной измене.

По версии следствия, он передавал секретные данные научному институту в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE. Эти данные якобы могли использоваться при создании нового вооружения.

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Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили его в следственном изоляторе "Лефортово". В настоящее время 75-летний ученый - старейший арестант этого СИЗО.

В ноябре 2018 года Павлов сообщил "Интерфаксу", что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу Ковалева.

ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев

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