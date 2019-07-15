Новым фигурантом дела о госизмене в ЦНИИМаш стал специалист по защите от астероидов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Обвиненный в госизмене сотрудник ЦНИИМаш Сергей Мещеряков работал над проектом, связанным с защитой Земли от астероидов; об этом "Интерфаксу" рассказал в понедельник сын другого сотрудника института, арестованного по тому же обвинению, - Ярослав Кудрявцев.

"Было три гранта примерно в одно и то же время от Евросоюза: один - про гиперзвуковые аппараты, по которому работали отец (Виктор Кудрявцев - ИФ) и Ковалев (Роман Ковалев, ученик Кудрявцева, также обвиненный в госизмене), и было еще два - по полетам на Марс и по защите Земли от астероидов", - рассказал Кудрявцев агентству.

"Мещеряков работал по тематике защиты Земли от астероидов - этот проект был с 2012 по 2015 год. Головной организацией в нем выступал Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum fur Luft - und Raumfahrt e.V.) в Кельне, работали еще много организаций, и был ЦНИИМаш", - пояснил он.

Кудрявцев добавил, что все три проекта осуществлялись в рамках одной программы - FP7-SPACE, в котором от России участвовал, в том числе, ЦНИИМаш.

Об аресте Мещерякова стало известно в понедельник, хотя заседание суда состоялось еще 4 июля. Поскольку материалы дела засекречены, подробности дела пока неизвестны; сообщается лишь, что ученого отправили под домашний арест.

Дело о госизмене в ЦНИИМаш

Мещеряков стал третьим сотрудником ЦНИИМаш, обвиненным в госизмене. Год назад по этому делу арестовали Виктора Кудрявцева, а в этом году - его ученика Романа Ковалева.

По данным адвокатов Кудрявцева, его обвиняют в передаче секретных данных Фон Кармановскому научному институту в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) во время работы по программе FP7 - SPACE. Свою вину ученый не признает.

Точная фабула дела Романа Ковалева в настоящее время неизвестна, однако, по данным источников "Интерфакса", дела ученых связаны.

Адвокаты Кудрявцева, а также несколько ученых, опрошенных "Интерфаксом" подчеркивали, что программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.