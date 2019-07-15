42% россиян одобряют запрет гаджетов в школах

67% считают, что гаджеты нужно запретить в классах, год назад это поддерживали 73% опрошенных

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - 67% россиян одобряют предложение запретить школьникам использовать смартфоны и другие гаджеты, не относящиеся учебе, в классах, показывают данные ВЦИОМа. Полный запрет гаджетов в школах поддерживают только 42% опрошенных, против него выступают 55%.

Чаще всего за запрет телефонов на уроках высказываются женщины (70%), респонденты в возрасте от 45 до 59 лет (72%) и родители детей, у которых нет мобильников (84%). В 2018 году идею запретить гаджеты в классах поддерживали 73% опрошенных.

Доля тех, кто считает, что запрет гаджетов хорошо скажется на учебе, снизилась за год с 69% до 62%. 23% опрошенных считают, что запрет никак не повлияет на учебный процесс.

Последний опрос на эту тему провели 7 июля среди 1600 человек по телефону.

4 июля спикер Совете Федерации Валентина Матвиенко предложила обдумать полный запрет смартфонов в школах. Она объяснила, что гаджеты отвлекают детей от учебы, но если обязать детей оставлять их где-то для хранения на время уроков, то их могут украсть. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что до конца июля этим вопросом займется специально созданная рабочая группа. За ограничение использования гаджетов в стенах школы тажке высказывалась министр просвещения Ольга Васильева.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также выступил за регламентацию использования смартфонов в школах, но полный их запрет назвал невозможным. Он отметил, что смартфоны уже стали частью учебного процесса. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова посоветовала решать проблему комплексно, не впадая в крайности.