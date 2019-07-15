Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь распространился на площади около 300 кв. метров. 244 шахтера выводят на поверхность из-за опасности попадания дыма в вентиляционную систему шахты.

38 работников административного здания уже эвакуированы. Никто не пострадал.

Пожар тушат более 50 человек и 15 единиц техники.