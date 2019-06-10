Одну из шахт в Кузбассе эвакуируют из-за отказа вентилятора

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На шахте "Алексиевская" в Кемеровской области дала сбой система вентиляции, из забоя эвакуируют горняков, сообщил "Интерфаксу" в понедельник утром источник в службе технического надзора региона.

"По предварительным данным - отказ главного вентилятора. В смене порядка 100 человек, 90 выводятся на поверхность, остальные оснащены системами автономного дыхания и пока остаются в забое", - сказал собеседник агентства.

Никто из горняков не пострадал, добавил он.

О том, что работников шахты эвакуируют после остановки главного вентилятора на предприятии, подтвердили позже агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе департамента угольной промышленность правительства Кузбасса.

"В шахте на момент остановки (системы вентиляции - ИФ) находились 95 человек. Угрозы их жизни и здоровью нет", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что ликвидация последствий повреждения на линии составит около трех часов, после чего главный вентилятор будет запущен, добавил он.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кузбассу сообщили агентству, что на место происшествия выехали два отделения ВГСЧ.

Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что из шахты уже вышли на поверхность более 60 человек, несколько сотрудников останутся для поддержания системы жизнеобеспечения в шахте. Пострадавших нет.