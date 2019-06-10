Поиск

Одну из шахт в Кузбассе эвакуируют из-за отказа вентилятора

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На шахте "Алексиевская" в Кемеровской области дала сбой система вентиляции, из забоя эвакуируют горняков, сообщил "Интерфаксу" в понедельник утром источник в службе технического надзора региона.

"По предварительным данным - отказ главного вентилятора. В смене порядка 100 человек, 90 выводятся на поверхность, остальные оснащены системами автономного дыхания и пока остаются в забое", - сказал собеседник агентства.

Никто из горняков не пострадал, добавил он.

О том, что работников шахты эвакуируют после остановки главного вентилятора на предприятии, подтвердили позже агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе департамента угольной промышленность правительства Кузбасса.

"В шахте на момент остановки (системы вентиляции - ИФ) находились 95 человек. Угрозы их жизни и здоровью нет", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что ликвидация последствий повреждения на линии составит около трех часов, после чего главный вентилятор будет запущен, добавил он.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кузбассу сообщили агентству, что на место происшествия выехали два отделения ВГСЧ.

Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что из шахты уже вышли на поверхность более 60 человек, несколько сотрудников останутся для поддержания системы жизнеобеспечения в шахте. Пострадавших нет.

Кемеровская область

Новости

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Роспотребнадзор проверит средство для чистки труб, которым отравился Алибасов

Что произошло за день: воскресенье, 9 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"

Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

РБК подаст иск против агентства РИА ФАН

В городе Щекино под Тулой начался пожар в торговом центре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');