Поиск

Один человек погиб после обрушения крыши на шахте в Кузбассе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник шахты "Распадская" (управляющая компания "Распадская угольная компания", Evraz), расположенная вблизи города Междуреченск, погиб в результате обрушения кровли породы на предприятии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Погиб горнорабочий очистного забоя в результате обрушения кровли, ему было 35 лет", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, больше никто из сотрудников предприятия не пострадал.

В департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области сообщили, что шахта "Распадская" (входит в Evraz) приостановила добычу угля и проходку.

"По приказу директора остановлены работы в лаве (по угледобыче - ИФ) и по проходке. Производится обследование горных выработок на предмет крепления. Причины обрушения устанавливает комиссия", - сказал представитель департамента.

Кемеровская область Кузбасс шахта Распадская

Новости

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве ветерана спецназа ГРУ Белянкина

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве ветерана спецназа ГРУ Белянкина
ПМЭФ-2019

Советник Путина рекомендовал Калви следить за ходом ПМЭФ на сайте

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

После протестов в Екатеринбурге возбудили первое уголовное дело

После протестов в Екатеринбурге возбудили первое уголовное дело

Российские военные обнародовали кадры испытаний новой ракеты ПРО

В Tinder заявили, что не передавали спецслужбам данные российских пользователей

В Tinder заявили, что не передавали спецслужбам данные российских пользователей

Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске

Что произошло за день: понедельник, 3 июня

"Коммерсанту" грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"

СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');