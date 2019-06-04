Один человек погиб после обрушения крыши на шахте в Кузбассе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник шахты "Распадская" (управляющая компания "Распадская угольная компания", Evraz), расположенная вблизи города Междуреченск, погиб в результате обрушения кровли породы на предприятии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Погиб горнорабочий очистного забоя в результате обрушения кровли, ему было 35 лет", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, больше никто из сотрудников предприятия не пострадал.

В департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области сообщили, что шахта "Распадская" (входит в Evraz) приостановила добычу угля и проходку.

"По приказу директора остановлены работы в лаве (по угледобыче - ИФ) и по проходке. Производится обследование горных выработок на предмет крепления. Причины обрушения устанавливает комиссия", - сказал представитель департамента.