В 2020 году "Аэрофлот" закажет еще шесть Airbus A320neo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В 2020 году "Аэрофлот" закажет шесть среднемагистральных самолетов нового поколения Airbus A320neo, следует из публикации на сайте госзакупок.

Конкурс разбит на два лота, первый предполагает операционный лизинг двух машин, максимальная стоимость контракта - $188,6 млн. Второй лот объявлен по лизингу четырех самолетов, его максимальная стоимость - $377,8 млн. В обоих случаях машины должны быть поставлены в 2020 году со сроком лизинга 12 лет.

В начале июля стало известно, что "Аэрофлот" объявил конкурс на поставку трех трех A321neo (входит в семейство A320neo) в 2020 году. Максимальная стоимость этого контракта - $304,2 млн.

В настоящее время в парке "Аэрофлота" нет ни одного A321neo.

A320neo - последнее на данный момент поколение семейства А320. Лайнеры считаются топливоэффективными и самыми малошумными в своем классе и являются главными конкурентами Boeing 737 MAX 8.

По данным Росавиации, в России А320neo пока эксплуатирует только авиакомпания S7.