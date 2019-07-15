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В 2020 году "Аэрофлот" закажет еще шесть Airbus A320neo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В 2020 году "Аэрофлот" закажет шесть среднемагистральных самолетов нового поколения Airbus A320neo, следует из публикации на сайте госзакупок.

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Конкурс разбит на два лота, первый предполагает операционный лизинг двух машин, максимальная стоимость контракта - $188,6 млн. Второй лот объявлен по лизингу четырех самолетов, его максимальная стоимость - $377,8 млн. В обоих случаях машины должны быть поставлены в 2020 году со сроком лизинга 12 лет.

В начале июля стало известно, что "Аэрофлот" объявил конкурс на поставку трех трех A321neo (входит в семейство A320neo) в 2020 году. Максимальная стоимость этого контракта - $304,2 млн.

В настоящее время в парке "Аэрофлота" нет ни одного A321neo.

A320neo - последнее на данный момент поколение семейства А320. Лайнеры считаются топливоэффективными и самыми малошумными в своем классе и являются главными конкурентами Boeing 737 MAX 8.

По данным Росавиации, в России А320neo пока эксплуатирует только авиакомпания S7.

Аэрофлот Airbus A320neo

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