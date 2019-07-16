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Рейс "Победы", вернувшийся в аэропорт из-за задымления, вылетел из Казани

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рейс DP548 авиакомпании "Победа" на Санкт-Петербург вылетел из Казани, сообщили агентству "Интерфакс" в справочной казанского аэропорта.

"Он вылетел в 2:47", - сказал сотрудник справочной службы.

Ранее сообщалось, что вечером 15 июля рейс DP548 из-за задымления в салоне был вынужден вернуться в аэропорт Казани спустя полчаса после вылета.

"В связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе самолет в 21:25 вернулся в аэропорт вылета. Пострадавших нет", - сообщала пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

По информации ведомства, на борту самолета Boeing 737-800 находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа.

Казань Победа Санкт-Петербург

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