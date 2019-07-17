Росрыболовство обжаловало решение суда по косаткам из "китовой тюрьмы"

Ведомство не согласно с тем, что выдало разрешение на вылов животных незаконно

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Росрыболовство обжаловало решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По его словам, Росрыболовство категорически не согласно с тем, что нарушило закон и неправомерно выдало разрешение на вылов животных.

Лисицын напомнил, что в начале июля зоозащитники тоже обжаловали решение Южно-Сахалинского горсуда. Тогда суд отказался заставить Росприроднадзор изъять косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье и выпустить на свободу.

Собеседник агентства добавил, что судебная коллегия Сахалинского облсуда, скорее всего, рассмотрит апелляции в начале сентября.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил требования общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Клуб "Бумеранг" и "Друзья океана" и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми в 2018 году ведомство распределило квоты на отлов косаток и белух. Требование экологов к Росприроднадзору изъять животных из незаконного владения и вернуть в естественную среду обитания суд отклонил.

В качестве ответчиков по иску выступали Росрыболовство, Росприроднадзор, а также компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

В прошлом году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух. Их планировали продать в китайские океанариумы и временно поместили в вольеры бухты Средняя возле приморского города Находка, которые впоследствии стали называть "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животных выловили с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В конце июня ученые начали выпускать в Охотское море косаток и белух из "китовой тюрьмы".