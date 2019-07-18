Ученые рассказали о судьбе косаток, выпущенных из "китовой тюрьмы"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Три косатки, выпущенные из приморской "китовой тюрьмы" в Охотское море 16 июля, держатся вместе и не уходят далеко от места выпуска, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Три косатки держатся вместе и пока находятся в районе мыса Перовского", - говорится в сообщении.

В свою очередь, млекопитающие, выпущенные в дикую природу 27 июня начали охотится и также держатся вместе.

" По данным спутниковых меток, установленных на животных, обе косатки, выпущенные 26 июня, остаются вместе. Оказавшись на воле, косатки прошли в залив Академии, там поохотились (судя по характерным рысканьям), потом перешли в Удскую губу, где в течение трех дней продолжали охотиться", - отмечается в сообщении.

После этого животные двинулись на север вдоль материкового побережья Охотского моря и дошли до района севернее пос. Аян. 10 июля косатки развернулись и пошли в обратном направлении, на юг. Какое-то время они находились в небольшой бухте Борисова, к югу от пос. Аян, затем продолжили перемещаться к югу и по состоянию на 12 июля находились на широте северного побережья о-ва Большой Шантар, между островом и материком.

По данным пресс-службы, эти места являются традиционными для косаток. Однако пока неизвестно, удалось ли двум животным присоединиться к какой-либо дикой семье сородичей либо они охотятся самостоятельно.

По данным спутниковой метки, прикрепленной к одной из выпущенных белух, она в последние дни находилась в районе залива Академии.

Как сообщалось, вторую партию косаток доставили из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Хабаровск 12 июля. Животные хорошо перенесли весь путь из Приморского края. На всех этапах их сопровождали опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы, их поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.