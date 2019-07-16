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В Охотское море выпустили еще трех косаток из "китовой тюрьмы"

Перед выпуском животным сделали массаж

В Охотское море выпустили еще трех косаток из "китовой тюрьмы"
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае выпустили на свободу вторую партию млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье. Выпущены три косатки, самец и две самки, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Китовую тюрьму" в бухте Средняя близ Находки косатки покинули 11 июля. Животных выпустили в Охотское море в районе мыса Перовского.

Сначала в транспортную клеть поместили самца и молодую самку, им час делали массаж, а затем выпустили. Они оставались у берега, ожидая взрослую самку. После ее выпуска группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении, сообщили во ВНИРО. Ученые и тренеры примерно 15 миль сопровождали косаток на катамаране. По их наблюдению, поведение животных было спокойным, периодически они ускорялись и выныривали из воды. Потом они стали группой уходить в открытое море.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы". Всех их оснащают спутниковыми метками, чтобы за ними можно было продолжать наблюдение. В ходе транспортировки животных круглосуточно наблюдают специалисты.

Около сотни косаток и белух содержались в "китовой тюрьме" после того, как их осенью 2018 года выловили в Охотском море для передачи в океанариумы, в том числе в Китае.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Охотское море китовая тюрьма Приморье Хабаровский край

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