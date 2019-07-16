В Охотское море выпустили еще трех косаток из "китовой тюрьмы"

Перед выпуском животным сделали массаж

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае выпустили на свободу вторую партию млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье. Выпущены три косатки, самец и две самки, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Китовую тюрьму" в бухте Средняя близ Находки косатки покинули 11 июля. Животных выпустили в Охотское море в районе мыса Перовского.

Сначала в транспортную клеть поместили самца и молодую самку, им час делали массаж, а затем выпустили. Они оставались у берега, ожидая взрослую самку. После ее выпуска группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении, сообщили во ВНИРО. Ученые и тренеры примерно 15 миль сопровождали косаток на катамаране. По их наблюдению, поведение животных было спокойным, периодически они ускорялись и выныривали из воды. Потом они стали группой уходить в открытое море.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы". Всех их оснащают спутниковыми метками, чтобы за ними можно было продолжать наблюдение. В ходе транспортировки животных круглосуточно наблюдают специалисты.

Около сотни косаток и белух содержались в "китовой тюрьме" после того, как их осенью 2018 года выловили в Охотском море для передачи в океанариумы, в том числе в Китае.