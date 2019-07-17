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Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".

Володин развивает свою мысль о необходимости обновления основного закона, которую он впервые высказал еще в декабре прошлого года. Речь идет об устранении дисбаланса между ветвями власти, а конкретно - об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства.

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В частности, Володин предлагает прописать в Конституции участие Госдумы в формировании кабинета министров.

На сегодняшний день нижняя палата парламента лишь дает согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту, пишет Володин.

При этом у главы государства нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение о предложенных кандидатурах. В законе также не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов кабмина для их назначения президентом.

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - пишет Володин.

"Наличие возможности представительной власти высказать свое мнение главе государства по предлагаемому составу Правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов Правительства. И, что также важно, способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти", - считает спикер Госдумы.

При этом он подчеркивает, что базовые ценности, заложенные в Конституции, должны оставаться неизменными, а поправки лишь уточняют их и помогают реализовать в жизни.

Вячеслав Володин Госдума

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