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СПЧ предложил научиться жить по действующей Конституции, а "не менять учебник"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призывает не думать об изменениях Конституции, пока не научились жить в соответствии с действующим основным законом.

"Ко всем предложениям об изменении Конституции я отношусь с крайней осторожностью. Конституция - это задачник. Пока мы не завершим решение всех задач, которые там сформулированы, нельзя менять учебник. Мы еще этот класс не закончили. Рано переходить в следующий", - сказал Федотов "Интерфаксу" в среду.

Он призвал "научиться жить по этой Конституции, пока мы этому далеко не научились, а дальше будем думать о следующей".

"В Конституции все должно быть гармонично. Если мы меняем одну норму, то должны менять и другие, то есть, например, пересматривать распределение компетенций и между другими органами власти, на федеральном, региональном, местном, муниципальном уровне. Готовы ли мы к этому?" - интересуется глава СПЧ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в "Парламентской газете" статью, в которой предложил внести некоторые изменения в Конституцию. Он развивает свою мысль о необходимости обновления основного закона, которую впервые высказал еще в декабре прошлого года. Речь идет об устранении дисбаланса между ветвями власти, а конкретно - об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства.

В частности, Володин предлагает прописать в Конституции участие Госдумы в формировании кабинета министров. На сегодняшний день нижняя палата парламента лишь дает согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту, пишет Володин.

СПЧ Михаил Федотов

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