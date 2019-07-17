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В Кремле назвали предложение Володина об изменении Конституции "темой для дискуссии"

В Кремле назвали предложение Володина об изменении Конституции "темой для дискуссии"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил внести изменения в Конституцию РФ, и считают его инициативу темой для дискуссии.

В РоссииВолодин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия ГосдумыВолодин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия ГосдумыЧитать подробнее

"Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в "Парламентской газете". Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется", - добавил он.

В среду в "Парламентской газете" вышла статья Володина, в которой он конкретизировал свое предложение об изменении Конституции, высказанное впервые в конце прошлого года. Политик предлагает расширить полномочия Госдумы и наделить ее правом участвовать в формировании правительства.

Дмитрий Песков Вячеслав Володин

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