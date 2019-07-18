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Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров

Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Осужденный Евгений Макаров во время выхода на свободу из ярославской ИК-8
Фото: Сергей Метелица/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Арестован Евгений Макаров, отбывавший срок в ярославской колонии №1 и получивший известность благодаря публикации "Новой газетой" видео с пытками, которые применяли в отношении его сотрудники колонии.

Адвокат Макарова Ирина Бирюкова рассказала, что причиной ареста стало нарушение административного надзора.

В России"Новая газета" опубликовала новое видео с пытками в ярославской колонии"Новая газета" опубликовала новое видео с пытками в ярославской колонииЧитать подробнее

"26 июня у него был день рождения, он вечером находился дома. К нему приехали ребята поздравить, он вышел к ним и сидел в машине у подъезда после 22:00. Сотрудники полиции в этой машине его и обнаружили. Поскольку у него это не первое нарушение административное, поэтому ему дали административный арест", - сказала Бирюкова.

Она уточнила, что до этого Макаров опоздал домой, в связи с чем тоже было зафиксировано нарушение.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу, что Макаров помещен в спецприемник для лиц, отбывающих административный арест, по решению суда. "Информация в некоторых СМИ о том, что он был доставлен в изолятор прямо из автомобиля, не соответствует действительности", - подчеркнул он.

В 2018 году "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники колонии избивают Макарова, скованного наручниками. Было заведено уголовное дело, по которому сейчас проходит 14 сотрудников колонии и трое ее руководителей.

В октябре прошлого года Макаров вышел из колонии.

Евгений Маркаров Ярославль

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