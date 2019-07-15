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Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказался общаться с кандидатами в Мосгордуму в присутствии СМИ, предложив им личный прием; в итоге встреча фактически не состоялась, заявил в понедельник оппозиционер Илья Яшин.

Об этом Яшин сообщил журналистам возле здания комиссии - СМИ внутрь не пустили.

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"Вместо того, что было заявлено публично на "Эхе Москвы" - публичной встречи с кандидатами, - Горбунов решил изменить формат и предложил нам личный прием. Нас, естественно, такой формат не устроил, ну, в какой-то момент он вышел и, по сути, в формате монолога заявил нам, что он не готов с нами ничего обсуждать,.. так как решения ОИК (окружных избирательных комиссий - ИФ) еще не приняты", - сообщил Яшин.

"Мелкая, но важная деталь: при встрече Горбунов отказался пожать мне руку, такой уровень раздражения к независимым кандидатам", - добавил он.

По словам лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова (5 округ), Горбунов пообещал пришедшим на встречу кандидатам, что на заседания окружных комиссий, которые пройдут завтра, будут направлены представители МГИК.

Накануне независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованные акции протеста в центре Москвы. Около 25 человек были задержаны. Горбунов заявил, что готов принять "в формате личного приема, кто готов конструктивно обсуждать ход кампании и имеет конкретные предложения и замечания".

Мосгоризбирком Илья Яшин Любовь Соболь Валентин Горбунов

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