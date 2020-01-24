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Дело 14 сотрудников ярославской колонии о пытках заключенного дошло до суда

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Заволжский районный суд Ярославля направлено дело 14 бывших сотрудников исправительной колонии №1, которые обвиняются в пытках осужденого Евгения Макарова в июне 2017 года. Как сообщила Генпрокуратура, следствие считает, что избиение организовали начальник колонии Дмитрий Николаев и его заместитель.

Обвинительное заключение по делу утвердил замгенпрокурора Юрий Пономарев. Фигурантам вменяют превышение должностных полномочий. Дело расследовали в Главном следственном управлении СКР. Следствие считает, что потерпевший получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видеозапись, как Макарова сковали наручниками и били в колонии. Запись изданимю передали адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт". Публикация вызвала широкий резонанс, за этим последовали проверки и увольнения во ФСИН.

В августе прошлого года газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

Материалы по обстоятельствам, запечатленным на втором видео, в настоящее время выделены в отдельное производство из "дела Макарова", уточнила "Интерфаксу" адвокат Бирюкова.

15 января Заволжский суд приговорил к четырем годам колонии замначальника оперативного отдела ИК-1 Сергея Ефремова, которого также обвинили в участии в избиении Макарова. Он стал первым осужденным по этому делу.

Евгений Макаров ИК-1 Ярославская область ФСИН СКР Генпрокуратура

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