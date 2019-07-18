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Экс-глава правления банка "Нефтяной альянс" арестован по делу хищениях в Эрмитаже

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества.

Обвинение Григору предъявлено в рамках дела экс-заместителя министра культуры Григория Пирумова, ранее арестованного по делу о хищении средств Эрмитажа.

По версии следствия, Пирумов и его сообщники присвоили не менее 100 млн рублей, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия по всей стране. В 2017 году Пирумова приговорили к полутора годам колонии и освободили в зале суда; в 2019 году приговор ужесточили.

Олег Григор Григорий Пирумов

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