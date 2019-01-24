Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замглавы Минкульта по "делу реставраторов"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, осужденному в 2017 году на 1,5 года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия, но освобожденному от наказания в связи с его отбытием под стражей в период следствия, передает корреспондент "Интерфакса".

"По совокупности преступлений окончательно назначить Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в решении Мосгорсуда.

9 октября 2017 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам заключения в колонии по делу о мошенничестве и освободил его в зале суда в связи с тем, что осужденный отбыл назначенный срок под стражей в ходе следствия.

Такое же решение было вынесено в отношении еще четырех фигурантов этого дела: директора управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Бориса Мазо, главы государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олега Иванова, руководителя проектов ЗАО "Балтстрой" Владимира Сванбека и главы ФГУБ "Дирекция по строительству и реставрации" Минкультуры Бориса Цагараева.

По версии следствия, Пирумов и его подельники нанесли бюджету ущерб на сумму не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости. Также в материалах дела содержатся сведения о хищении при реставрации Крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.