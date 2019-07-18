На помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделено 14 млрд рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделило более 14 млрд рублей на помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области, соответствующее распоряжение опубликовано в четверг.

14,1 млрд рублей получит Минстрой, который будит курировать действия иркутских властей. Деньги должны пойти на новое жилье для людей, которых наводнение оставило без крова, а также на восстановление поврежденных домов.

В начале июля Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба. Для ликвидации его последствий президент распорядился выделить деньги из федерального бюджета и резервного фонда правительства.

Местные власти оценили ущерб от паводка в 31 млрд рублей.