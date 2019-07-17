Поиск

Чайка потребовал проверить, как иркутские власти готовились к наводнению

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка потребовал проверить действия чиновников, которые отвечали за мониторинг паводковой ситуации и оповещение жителей Иркутской области в связи с разрушительным наводнением.

В РоссииОколо полусотни домов в Тулуне остаются подтопленнымиОколо полусотни домов в Тулуне остаются подтопленнымиЧитать подробнее

"Безусловно, помощь людям это главное. Но чтобы подобного не повторилось, необходимо дать принципиальную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за мониторинг паводковой обстановки, эксплуатацию гидротехнических сооружений, оповещение населения о чрезвычайной ситуации", - сказал он в среду на совещании в Тулуне - городе, особенно сильно пострадавшем от наводнения.

Генпрокурор также потребовал обратить особое внимание на попытки хищения и нецелевого использования денег, выделенных в качестве материальной помощи пострадавшим, а также на завышение цен, картельные сговоры и другие попытки нажиться на чужой беде.

Чайка подчеркнул, что это касается, в частности, тарифов на отопление и электричество.

Генпрокурор также провел личный прием для пострадавших жителей Тулуна. 10 человек пожаловались генпрокурору на то, что не могут получить положенную им единовременную выплату. Еще шесть не могут доказать чиновникам, что жили в затопленных домах. Некоторые семьи безуспешно пытаются получить для путевки для детей и пенсионеров.

Паводок в Иркутской области

11
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Юрий Чайка Иркутская область Тулун

Новости по теме

Новости

МИД РФ обвинил США во лжи из-за истории о визах для американских учителей в России

Дело о пытках в ярославской колонии

"Новая газета" опубликовала новое видео с пытками в ярославской колонии

"Новая газета" опубликовала новое видео с пытками в ярославской колонии

Сотрудник управления "К" ФСБ признал вину в разбое

Конфликт в Керченском проливе

Суд в Москве продлил арест первым шести из 24 украинских моряков

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

68% россиян признались в хорошем отношении к Украине

Горевший прошлой осенью ледокол "Виктор Черномырдин" подорожал в полтора раза

Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');