Чайка потребовал проверить, как иркутские власти готовились к наводнению

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка потребовал проверить действия чиновников, которые отвечали за мониторинг паводковой ситуации и оповещение жителей Иркутской области в связи с разрушительным наводнением.

"Безусловно, помощь людям это главное. Но чтобы подобного не повторилось, необходимо дать принципиальную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за мониторинг паводковой обстановки, эксплуатацию гидротехнических сооружений, оповещение населения о чрезвычайной ситуации", - сказал он в среду на совещании в Тулуне - городе, особенно сильно пострадавшем от наводнения.

Генпрокурор также потребовал обратить особое внимание на попытки хищения и нецелевого использования денег, выделенных в качестве материальной помощи пострадавшим, а также на завышение цен, картельные сговоры и другие попытки нажиться на чужой беде.

Чайка подчеркнул, что это касается, в частности, тарифов на отопление и электричество.

Генпрокурор также провел личный прием для пострадавших жителей Тулуна. 10 человек пожаловались генпрокурору на то, что не могут получить положенную им единовременную выплату. Еще шесть не могут доказать чиновникам, что жили в затопленных домах. Некоторые семьи безуспешно пытаются получить для путевки для детей и пенсионеров.