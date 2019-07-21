В районе Амурской области ввели ЧС после провала грунта на федеральной трассе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В администрации Сковородинского района Амурской области прошло экстренное совещание в связи с провалом грунта на участке федеральной трассы "Амур", объявлен режим ЧС повышенного уровня, сообщает филиал Росавтодора - межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе.

Там отметили, что причиной деформации водопропускной трубы и провала грунта стали затяжные дожди в период с 15 по 19 июля и ливня с утра 20 июля.

Ведутся работы по отсыпке земляного полотна на левой половине проезжей части над водопропускной трубой, задействованы 29 единиц спецтехники. Восстановительные бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме. Доставка грунта идет с базы поселка дорожно-ремонтного пункта Уруша и с карьера, расположенного в районе поселка Ерофей Павлович.

Ведутся работы по устройству временного объезда разрушенного участка автомобильной дороги.

Как сообщалось, в воскресенье утром на 834-м километре федеральной трассы Чита - Хабаровск произошел провал дорожного полотна шириной десять метров, длиной десять метров и глубиной до двух метров. В образовавшуюся яму провалился автомобиль Toyota Vitz, пострадали два человека. Во второй половине дня на аварийном участке было организовано реверсивное движение.