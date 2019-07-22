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Минфин обеспокоили темпы перечисления Иркутском денег пострадавшим от наводнения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ обеспокоен низким кассовым использованием органами государственной власти Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Всего из федерального бюджета в бюджет Иркутской области на ликвидацию последствий паводка и помощь пострадавшим гражданам было выделено 2,956 млрд рублей. На 22 июля, по данным Минфина, до граждан доведено 1,805 млрд рублей (61%).

"При этом стоит отметить, что Центральный Банк России, территориальный орган Федерального Казначейства по Иркутской области, а также региональная банковская система обеспечивают работу и в выходные дни", - отметили в Минфине.

Как сообщило в понедельник РБК, выделенные правительством 17 июля 2,956 млрд рублей, в частности, предусмотрены на единовременную материальную помощь, на финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества, на единовременное пособие гражданам, здоровью которых был причинен вред, семьям погибших. Издание ссылается на материалы выступления замминистра по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева на совещании комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

Начавшийся в конце июня паводок затронул больше ста населенных пунктов, в которых проживает свыше 40 тысяч человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Минфин РФ

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