Минфин обеспокоили темпы перечисления Иркутском денег пострадавшим от наводнения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ обеспокоен низким кассовым использованием органами государственной власти Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Всего из федерального бюджета в бюджет Иркутской области на ликвидацию последствий паводка и помощь пострадавшим гражданам было выделено 2,956 млрд рублей. На 22 июля, по данным Минфина, до граждан доведено 1,805 млрд рублей (61%).

"При этом стоит отметить, что Центральный Банк России, территориальный орган Федерального Казначейства по Иркутской области, а также региональная банковская система обеспечивают работу и в выходные дни", - отметили в Минфине.

Как сообщило в понедельник РБК, выделенные правительством 17 июля 2,956 млрд рублей, в частности, предусмотрены на единовременную материальную помощь, на финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества, на единовременное пособие гражданам, здоровью которых был причинен вред, семьям погибших. Издание ссылается на материалы выступления замминистра по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева на совещании комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

Начавшийся в конце июня паводок затронул больше ста населенных пунктов, в которых проживает свыше 40 тысяч человек.