Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.

"Первые лица регионов не должны уклонятся от персональной ответственности за решение подобных задач", - заявил президент на совещании с членами правительства.

Путин поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. Тот ответил, что до вчерашнего дня это был заместитель губернатора и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

"Губернатор находится там, но вот юридически возглавлял председатель правительства", - пояснил Мутко.

"Ну, это неправильно, конечно. Это даже странновато. Ну, он возглавил уже?" - сказал на это Путин.

Мутко ответил утвердительно.