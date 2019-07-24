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Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.

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"Первые лица регионов не должны уклонятся от персональной ответственности за решение подобных задач", - заявил президент на совещании с членами правительства.

Путин поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. Тот ответил, что до вчерашнего дня это был заместитель губернатора и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

"Губернатор находится там, но вот юридически возглавлял председатель правительства", - пояснил Мутко.

"Ну, это неправильно, конечно. Это даже странновато. Ну, он возглавил уже?" - сказал на это Путин.

Мутко ответил утвердительно.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Владимир Путин Иркусткая область Сергей Левченко

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