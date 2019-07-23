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После пожара в детском палаточном лагере работа туркомплекса приостановлена

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Туристический комплекс "Холдоми" приостановил свою работу до выяснения всех обстоятельств пожара в палаточном городке, в результате которого погибла 11-летняя девочка, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Власти региона в настоящее время выясняют, где могут находиться подобные лагеря.

В свою очередь заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король заявил, что организация, продававшая путевки в детский лагерь на территории "Холдоми", не информировала на своем сайте о существовании палаточного лагеря. "На сайте заявлены только спальные благоустроенные корпуса", - добавил он.

Кроме того, в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что родители и родственники забирают домой детей, отдыхавших в сгоревшем лагере. "Те дети, за кем ещё не доехали, находятся под присмотром вожатых. Дети в основном из Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно.

Как сообщалось, пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошел в ночь на вторник по местному времени. Погибла девочка 2008 года рождения, еще четверо детей пострадали. Трое из них с ожогами находятся в реанимации. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. Детей оттуда разместили в корпусе на территории горнолыжной базы.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Хабаровский край

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