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Власти Москвы проведут проектно-изыскательские работы по проекту свалки в Шиесе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы в соответствии с поручением президента России проведут проектно-изыскательские работы по проекту экотехнопарка "Шиес", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник.

В РоссииПутин потребовал от Собянина и Орлова доклад об отношении жителей к свалке в ШиесеПутин потребовал от Собянина и Орлова доклад об отношении жителей к свалке в ШиесеЧитать подробнее

Особое внимание уделят мероприятиям по охране окружающей среды.

В мэрии добавили, что проектные предложения будут представлены на общественные обсуждения для учета мнения населения.

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы обеспечить учет мнения людей по поводу строительства полигона ТБО в районе станции Шиес.

Главы регионов Игорь Орлов и Сергей Собянин до 1 сентября должны отчитаться о результатах этой работы перед президентом.

Москва Шиес Архангельская область

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