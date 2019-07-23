Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, отношение москвичей к деятельности правительства Москвы в целом выглядит следующим образом: 43,1% респондентов оценивают ее положительно, 41,7% - отрицательно.

По данным опроса, 55,9% респондентов уверены, что за последние два года жизнь в столице улучшилась, противоположной точки зрения придерживаются 23,2% москвичей.

Количество уверенных, что через год в Москве жизнь станет еще лучше, также больше, чем тех, кто ожидает ухудшений - 43,6% настроены оптимистично, 22% придерживаются противоположной точки зрения.

Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что свой доход на уровне ниже прожиточного минимума, который в Москве оценивается в 17 тыс. рублей в месяц, считают 20,4% респондентов.

В свою очередь, 18,5% опрошенных полагают, что их доход соответствует московскому прожиточному минимуму, 22,2% респондентов считают, что он немного выше этого показателя. При этом каждый десятый респондент оценивает свой доход, как более, чем вдвое превышающий прожиточный минимум для Москвы, 12,5% участников опроса считают, что их ежемесячный доход более, чем втрое превышает расчетный показатель.

Согласно данным исследования, 64,3% москвичей сообщили, что среди их ближайшего окружения преобладает тревожное настроение по поводу текущей экономической ситуации в России в целом, 20,8% респондентов оценили это настроение как спокойное, и 8,5% участников опроса, как безразличное.

Инициативный опрос был проведен с 20 по 22 июля 2019 года среди 1200 москвичей в возрасте от 18 лет и старше.