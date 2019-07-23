Путин потребовал от Собянина и Орлова доклад об отношении жителей к свалке в Шиесе

Митинг против свалки в Шиесе в Санкт-Петербурге Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей по поводу строительства полигона ТБО в Шиесе и до конца лета представить доклад по этому поводу.

Такое поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам пленарного заседания VI медиа-форума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

Согласно документу, главы регионов Игорь Орлов и Сергей Собянин должны доложить президенту о выполнении этого поручения до 1 сентября.

В Архангельской области с прошлой осени не прекращаются протесты против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес, куда планируют свозить брикетированный мусор из Москвы. 3 июля митинг против свалки в Шиесе прошел и в Москве.

В мае Путин уже высказывался на тему полигона, заявив, что решение о его строительстве не может приниматься келейно.