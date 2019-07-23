В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

В нынешней редакции поправки можно истолковать как ограничение конституционного права на тайну личной переписки

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты можно истолковать как произвольное внесудебное ограничение прав граждан на тайну личной переписки, которое гарантирует Конституция России, считает председатель профильного думского комитета Леонид Левин.

Ранее в этот день группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Думу поправки об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру мобильного телефона. Законопроект предусматривает запрет на передачу сообщений лиц, не прошедших идентификацию, а также обязывает владельцев почтовых сервисов блокировать передачу сообщений с запрещенным или незаконным контентом. Авторы поправок считают, что это поможет бороться с рассылками ложных сообщений об угрозе терактов различных объектов.

"Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки", - сказал Левин журналистам.

Также депутат напомнил о "труднодоступных районах", где люди могут и не иметь собственного мобильного телефона и использовать электронные сервисы через точки коллективного доступа. По его мнению, законопроект ущемляет их права.

Вслед за представителями отрасли Левин обратил внимание, что законопроект может поставить в неравное положение российских и иностранных компаний, которые владеют сервисами электронной почты.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сказал "Интерфаксу", что внесенный в Думу законопроект нарушает тайну переписки, Конституцию и технически неисполним.

В "Мегафоне" заметили, что технология по идентификации пользователей уже существует, это Mobile ID, и операторы готовы ею пользоваться. Однако выполнять требования нового закона будут обязаны только российские сервисы электронной почты, новый закон не должен их дискриминировать по сравнению с иностранными, предупредили в компании и призвали обсудить инициативу со всеми участниками рынка.

В Mail.ru Group предложения сенаторов назвали неуместными и избыточными и также обратили внимание, что такой закон заставит российские компании нести дополнительные издержки, а иностранные конкуренты смогут его игнорировать. Кроме того, там заметили, что закон создаст "существенные неудобства для пользователей".

В Tele2 напомнили, что требование по идентификации пользователей по мобильному номеру уже действует для мессенджеров.