Интернет-омбудсмен счел неисполнимым законопроект об ограничении переписки с запрещенной информацией

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что в нынешнем виде законопроект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, которые содержат информацию, распространение которой в России запрещено, не может принят быть.

"Такого закона в России быть не может. А как же тайна переписки? Как Конституция? Это противоречит здравому смыслу и действующему законодательству, но главное - это технически неисполнимо. Три фактора, которые сходятся. Можно принять такой закон, но он не то что работать не будет, в нем смысла не будет никакого", - сказал "Интерфаксу" Мариничев.

Законопроект в Госдуму внесли во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. В пояснительной записке к документу уточняется, что проект закона "О внесении изменений в статью 101 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" разработан в целях "определения порядка осуществления деятельности, связанной с использованием сервисов электронной почты".

Во-первых, документ определяет понятие организатора сервиса электронной почты и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в устанавливаемом правительством порядке.

"Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи", - поясняется в документе. На почтовый сервис возлагается обязанность обеспечить "техническую возможность отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничение рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

По мнению авторов законопроекта, он позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений по электронной почте, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности и сократит экономический ущерб от таких сообщений.