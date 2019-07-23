В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

Группа сенаторов предложила запретить обслуживать анонимных пользователей электронной почты

Член Совета Федерации РФ Андрей Клишас Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Mail.ru Group считают избыточным законопроект группы сенаторов, которые предложили ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты, запретить организаторам сервиса электронной почты пересылать письма неидентифицированных пользователей и запретить им пересылать запрещенную властями информацию.

Вице-президент и технический директор компании Владимир Габриелян назвал законопроект "неуместным". По его словам, такой закон создаст "существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка". Дискриминацию он видит в том, что российские компании в таких случаях несут дополнительные траты на исполнение новых законов, а иностранные эти требования игнорируют. Его слова "Интерфаксу" передала пресс-служба компании.

В пресс-службе оператора "Мегафон" отметили, что технология Mobile ID по идентификации пользователей уже существует и операторы готовы ею пользоваться. Она проще схемы двухфакторной авторизации со вводом имени и пароля на сайте и подтверждением личности пользователя через код, который он получает по SMS. При этом в компании подчеркнули, что законопроект необходимо обсудить со всеми участниками рынка.

"С другой - это не должно дискриминировать российские сервисы электронной почты, которые обязаны исполнять все требования к организаторам распространения информации в сети "Интернет", по сравнению с иностранными", - заявил представитель "Мегафона".

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что этот законопроект нарушает тайну переписки, Конституцию и технически неисполним.

Новый законопроект Клишаса

Законопроект об обязательной идентификации российских пользователей электронной почти 23 июля внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова, Александр Карлин. Они считают, что принятие такого закона позволит бороться с рассылкой ложных сообщений о минировании и готовящихся терактах, которые распространяют по электронной почте.

Авторы поправок предложили определить в законе понятие организатора сервиса электронной почты. Такие компании они хотят обязать идентифицировать всех пользователей сервиса и обслуживать только тех, кто прошел процедуру идентификации.

Эту процедуру они предложили проводить с использованием абонентского номера мобильной связи и договора об идентификации, который будут заключать оператор связи и организатор сервиса электронной почты.

Также сенаторы хотят обязать организаторов сервиса электронной почты блокировать передачу сообщений с информацией, которая в России запрещена или которая распространяется с нарушением требований законодательства.

Наконец, законопроект предусматривает право пользователя на отказ получать почту от других пользователей, и организатор почтового сервиса должен это право обеспечивать.

В конце 2018 года в Госдуму внесли три законопроекта, соавтором которых был сенатор Клишас - о бесперебойной работе интернета в России (так называемый закон о суверенном Рунете), об ответственности за неуважительные отзывы о власти и обществе в интернете и об ответственности за распространение фейковых новостей. Два последних закона уже вступили в силу, закон о суверенном рунете подписан президентом, но вступит в силу в ноябре 2019 года.