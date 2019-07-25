Кабмин поддержал законопроект о внесудебном доступе прокуроров к банковской тайне

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, который позволит прокурорам без решения суда получать информацию о движениях по банковским счетам физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; с положительным отзывом кабмина ознакомился "Интерфакс".

При этом правительство настаивает на доработке проекта. По его мысли, доступ к банковской тайне должны получить не все, а лишь некоторые должностные лица; их перечень необходимо прописать в законе. Также нужно законодательно определить конкретные ситуации, в которых прокуроры вправе запрашивать подобные сведения во внесудебном порядке.

Законопроект в марте 2018 года внесли в Госдуму коммунисты. Его авторы - первый зампред комитета по социальной политике Николай Коломейцев и первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков.

В пояснительной записке к документу они указывают на то, что по действующим законам прокуроры не могут получать справки по операциям и счетам в частности по делам о противодействии коррупции или контроле за расходами госслужащих. "Этот пробел призван устранить предлагаемый законопроект", - говорится в пояснительной записке.

По нынешним законам информацию о движениях по банковским счетам могут получать сами граждане, суды, Счетная палата, налоговые органы, ФСС и ПФР и органы предварительного следствия (ФСБ, МВД, ФТС) на основании судебного решения. Прокуроры имеют внесудебный доступ к счетам только при проверке претендентов на ряд государственных должностей.