Штаб Беглова не тратил деньги на ботов и подобную "ерунду"

Такую пиар-технологию в штабе считают устаревшей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Избирательный штаб врио губернатора Петербурга Александра Беглова не пользуется ботами и фейковыми комментаторами для улучшения имиджа и не тратит на это деньги, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь штаба Сергей Кормилицын. Так он прокомментировал расследование издания "Проект".

По данным Кормилицына, подобные технологии "устарели лет семь-восемь назад", а тема ловли ботов "прокисла году в 2015-м".

Он заверил, что "штаб на такую ерунду денег не тратит". "Это было бы просто смешно - заниматься такой имитацией бурной деятельности. Если кто-то в порыве чувств подобными вещами занимается - это его личное дело", - добавил пресс-секретарь.

В публикации "Проекта" говорится, что ботов используют в интересах выборных кампаний в регионах, и указано, как их создают, какие у них могут быть нормативы по числу комментариев и сколько за такие услуги могут платить.

По сведениям издания, в соцсетях несколько десятков фейковых аккаунтов, с которых пишут хвалебные комментарии к постам с упоминанием Беглова, отмечают позитивные городские новости и успехи властей, спорят с недоброжелателями чиновника.