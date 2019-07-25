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Петербургский суд отказался допустить Бориса Вишневского на губернаторские выборы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отклонил иск депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского, который оспаривал отказ горизбиркома зарегистрировать его кандидатом в губернаторы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Вишневский выдвинулся на выборы от "Яблока" и не прошел муниципальный фильтр. Он просил суд признать незаконным решение избиркома об отказе в регистрации. Суд рассмотрел его иск и отказал.

На губернаторских выборах в Петербурге зарегистрированы врио главы региона Александр Беглов, который стал самовыдвиженцем, выдвинувшийся от КПРФ депутат Госдумы и кинорежиссер Владимир Бортко, депутаты ЗакСаНадежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов (выдвинут партией "Гражданская платформа").

Выдвинутый партией ЛДПР депутат Закса Олег Капитанов собрал почти все подписи и тут получил предложение Беглова занять должность в Смольном. Он снялся с выборов, отказался от депутатского мандата и возглавил в горадминистрации комитет по межнациональным отношениям.

Петербург Борис Вишневский Яблоко ЛДПР Александр Беглов

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