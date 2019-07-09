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ЛДПР возобновила сотрудничество со Смольным после связанного с выборами конфликта

Обвинение чиновников в недоговороспособности было недоразумением, объяснили в партии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Резкое заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского в адрес Смольного было вызвано "недопониманием и разрывом в информационных связях", партия урегулировала конфликт с петербургскими чиновниками и возобновила с ними сотрудничество. Об этом говорится в пресс-релизе партии.

Причиной конфликта стало недоразумение, возникшее из-за того, что в выдвижении кандидата в губернаторы от ЛДПР Олега Капитанова участвовало "много людей", и не все были правильно информированы.

Руководство ЛДПР согласилось с тем, что Капитанов снялся с выборов и занял должность в администрации Петербурга, об этом партия проинформировала врио губернатора Александра Беглова и самого Капитанова.

В связи с урегулированием ситуации первичная организация ЛДПР в Петербурге продолжает обычную работу, а руководство партии ни к кому не будет применять санкции, говорится в сообщении.

26 июня Александр Беглов, который также участвует в губернаторских выборах, предложил Капитанову должность в Смольном в обмен на отказ от выдвижения. Тот сначала согласился и сдал мандат депутата городского заксобрания. 28 июня Жириновский объявил, что Капитанов действовал под давлением и теперь передумал и снова вернется на выборы. Капитанов подтвердил эту информацию.

5 июля Жириновский заявил, что Капитанова исключили из партии еще 27 июня за предательство интересов ЛДПР, сговор со Смольным, "отказ от участия в выборах, обман руководства партии и участие в мошеннических и коррупционных схемах". Администрацию Петербурга он обвинил в недоговороспособности. По его словам, при Беглове партия столкнулась в регионе "с самым хамским отношением", тогда как в других чиновники шли на компромиссы в связи с выборами.

Петербург Александр Беглов выборы ЛДПР Владимир Жириновский

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