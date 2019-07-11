Более 15 тысяч жителей ДНР обратились за паспортами РФ

Порядка 3 тысяч человек документ уже получили

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Около 3 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уже получили паспорт гражданина РФ, еще 15,5 тысяч человек подали заявления на его получение, заявил газете "Известия" глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, еще более 22 тысяч жителей самопровозглашенной республики получили консультации миграционной службы. "Для каждого из них, для всех нас такая возможность - это счастье, которое сложно понять тем, кто не пережил то, что пережили жители Донбасса", - заявил Пушилин.

Комментируя данные газеты о больших очередях и неорганизованной работе миграционной службы, глава ДНР отметил, что решение об упрощении процедуры получения российского гражданства стало "неожиданностью". Он добавил, что "увеличивать мощности миграционной службы... пришлось на ходу".

Глава ДНР отметил, что для решения проблемы был увеличен штат ведомства, закуплена техника, введена электронная очередь. "Механизм дорабатывается. Уверен, скоро все войдет в рабочее русло", - заверил Пушилин.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получили лица, постоянно проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

1 мая Путин своим указом предоставил право на упрощенное получение гражданства РФ отдельным категориям украинских граждан.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи российских паспортов своим гражданам и призвало международное сообщество не признавать такие документы.