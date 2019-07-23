Оппозиционного ингушского журналиста обвинили в хранении наркотиков

Рашид Майсигов освещал протесты в Ингушетии в издании "Фортанга"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Арестованному неделю назад журналисту оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Рашиду Майсигову предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Магомед Аушев.

Дело ведут следователи регионального управления МВД. По делу назначены экспертизы, одна уже готова, ее провели очень быстро, отметил Аушев. Он уточнил, что ее результаты были готовы, еще до того, как суд выбрал его клиенту меру пресечения.

К работе следователей у защиты Майсигова претензий нет. Однако в действиях оперативников, которые задерживали журналиста и обыскивали его дом, защита видит много нарушений. Адвокат также назвал "незаконным по всем параметрам" арест Майсигова. Верховный суд Ингушетии рассмотрит апелляцию на арест журналиста 25 июля.

Родственники Майсигова и региональное отделение правозащитного центра "Мемориал" попросили уполномоченного по правам человека в Ингушетии Джамбулата Оздоева помочь добиться объективного расследования.

Майсигова задержали 12 июля. После задержания он жаловался на пытки, говорил Аушев. 16 июля Магасский районный суд Ингушетии арестовал его на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. Полицейские заявили, что нашли наркотики у него дома. Ранее журналист говорил, что получал угрозы в связи со своей работой. В частности, он освещал протесты против соглашения с Чечней о демаркации границы между республиками и обмене территориями. 23 июля Роскомнадзор сообщил, что сайт "Фортанга" был заблокирован за публикацию материала, включенного в 2013 году в Федеральный список экстремистских материалов.