Колокольцева попросят проверить действия полиции в отношении Голунова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте России, Союзы журналистов России и Москвы обратятся к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку действий полиции в отношении корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Только что мы приняли заявление в комиссии по свободе информации и правам журналистов СПЧ о том, чтобы направить Колокольцеву обращение о необходимости срочно провести проверку действий сотрудников московской полиции в отношении журналиста Ивана Голунова", - сказал в субботу "Интерфаксу" член СПЧ, глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев.

Он подчеркнул, что и СПЧ, и СЖМ полностью разделяет негодование журналистского сообщества по поводу действий полиции в этом деле.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев также сообщил о намерении написать обращение министру внутренних дел.

Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявили, что готовы поручиться за Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Иван Голунов, как сообщили в столичной полиции, был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Он выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

Как ожидается, в субботу Никулинский суд в Москве должен вынести решение о мере пресечения журналисту.