Режим ЧС ввели в двух районах Челябинской области из-за лесных пожаров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Челябинской области из-за природных пожаров, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным представителя пресс-службы, это Красноармейский и Брединский районы.

По его словам, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади 635 га.

Кроме того, за прошлые сутки было 70 выездов на горение травы, огнем было охвачено 434 га.

Как сообщалось, с начала мая из-за пожаров в соседней Курганской области режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах.

Накануне режим ЧС из-за природных пожаров был введен в двух районах Иркутской области - Нижнеудинском и Боханском.