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Умер Сергей Доренко

Виновных в лесных пожарах Иркутской области найдут по биллингам сотовых телефонов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС приступили к расследованию майских лесных пожаров в Иркутской области, которые распространились на площади более 17 тыс. га и угрожали населенным пунктам, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дознаватели уже опросили более 60 очевидцев и свидетелей для установления обстоятельств лесных пожаров.

"Всего с начала весенне-летнего пожароопасного периода, по результатам рассмотрения сообщений о лесных пожарах, возбуждено 11 уголовных дел, назначено более 50 пожарно-технических экспертиз, в производстве дознавателей находится 122 материала доследственной проверки", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, утром 9 мая в регионе велось тушение 30 лесных пожаров, горело более 17 тыс. га. За сутки удалось ликвидировать три крупных очага площадью 7,8 тыс. га. По данным на утро 10 мая в регионе ведется тушение 15 лесных пожаров общей площадью 7 тыс. 695 га, один из которых на 1 тыс. 250 га действует на территории Прибайкальского национального парка. Угрозы населенным пунктам нет.

Сообщалось также, что до 80% пожаров в лесах Прибайкалья возникает по вине жителей.

Россия Иркутская область

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