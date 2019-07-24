Дикие косатки познакомились с выпущенными из "китовой тюрьмы" сородичами

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Две взрослые косатки - самец и самка, выпущенные в июле из "китовой тюрьмы" в Приморье в Охотское море, пообщались с дикими сородичами, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Рыбаки заметили трех косаток 16 июля недалеко от места выпуска в Охотском море. На место сразу прибыли ученые.

"Три косатки с видимыми на плавниках метками подошли к берегу. Затем в море показались две взрослые дикие особи косаток. Они приблизились к группе, после чего старшие самец и самка вместе с ними ушли в море, а молодая самка осталась на месте. Вскоре животные вернулись, но, покружив около 15 минут вместе, пара старших особей снова ушла в море", - говорится в сообщении.

Приехав на место, ученые увидели на расстоянии около 500 м от берега одну косатку, плававшую вблизи установленного в этом месте ставного невода. Судя по приметам и спутниковой метке на плавнике, это была маленькая самка, выпущенная вместе со старшими сородичами.

Ученые устроили круглосуточное наблюдение и в течение последующих дней следили за ситуацией.

"Судя по дальнейшему смещению спутниковых меток, пара косаток отошла от места выпуска на расстоянии около 200 км и сейчас находится в заливе Николая. Младшая самка по-прежнему плавает в Сахалинском заливе недалеко от места выпуска. За ней ведется береговое наблюдение. По сообщениям рыбаков, косатка подходила к ставному неводу кормиться рыбой", - отмечается в сообщении.

Специалисты опасаются, что распад трио косаток может повлиять на восстановление их охотничьих навыков.

"Важно отметить, что спустя считанные часы после выпуска дикие косатки (два взрослых самца), вероятно, услышав звуки выпущенных особей, подошли к ним. Наличие в акватории диких сородичей дает надежду, что косатки из бухты Средняя смогут присоединиться к какой-либо из семей и быстро восстановят природные навыки, совместно охотясь", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Ольги Шпак.

Ранее сообщалось, что вторую партию косаток - самца и двух самок из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя выпустили в дикую природу 16 июля.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы, их поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Позднее животных стали выпускать в Охотском море.