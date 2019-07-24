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Прах Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Часть праха журналиста Сергея Доренко, ушедшего из жизни 9 мая, был развеян на горе Митридат в Керчи в среду, сообщила его вдова Юлия Доренко.

"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву"",- написала она в своем инстаграме.

"Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать - "вот и все". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас",- добавила она.

Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский. Ему было 59 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

В последнее время Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва".

17 мая состоялась церемония прощания на Троекуровском кладбище, которую посетили несколько сотен человек. 18 мая на кладбище в присутствии родственников и близких была захоронена часть праха покойного, а часть по его желанию было решено развеять в Крыму, где он родился.

Прощание с Сергеем Доренко

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Портрет Сергея Доренко в траурном зале Троекуровского кладбищаПеред началом церемонии прощанияРодственники Сергея ДоренкоГенеральный директор "Первого канала" Константин ЭрнстЖелающие проститься с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбищеВдова журналиста Юлия Силявина и мать Татьяна ДоренкоГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Портрет Сергея Доренко в траурном зале Троекуровского кладбища
Сергей Доренко

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