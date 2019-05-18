Часть праха Доренко предали земле в Москве, еще часть развеют в Керчи

На Троекуровском кладбище при захоронении были только родные и близкие журналиста, рассказали на радиостанции "Говорит Москва"

На церемонии прощания с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Прах журналиста Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище в субботу.

"Часть праха захоронили сегодня на Аллее журналистов на следующий день после кремации, оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи", - говорится в сообщении на сайте радиостанции "Говорит Москва".

В последнее время Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва".

В сообщении отмечается, что на захоронении присутствовали только родные и близкие умершего.

Накануне состоялась церемония прощания с Доренко, которую посетили несколько сотен человек, в том числе ведущие медиаменеджеры страны, коллеги и друзья покойного.

Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский. Ему было 59 лет.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стал разрыв аорты.

Изначально журналиста собирались похоронить 12 мая, однако позже прощание отложили по заявлению дочерей Доренко от первого брака, полагающих, что он мог быть отравлен. В минувшую среду источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что версия об отравлении Доренко не нашла подтверждения по результатам проведенной экспертизы.