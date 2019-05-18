Поиск

Часть праха Доренко предали земле в Москве, еще часть развеют в Керчи

На Троекуровском кладбище при захоронении были только родные и близкие журналиста, рассказали на радиостанции "Говорит Москва"

Часть праха Доренко предали земле в Москве, еще часть развеют в Керчи
На церемонии прощания с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Прах журналиста Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище в субботу.

"Часть праха захоронили сегодня на Аллее журналистов на следующий день после кремации, оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи", - говорится в сообщении на сайте радиостанции "Говорит Москва".

В РоссииЭксперты не нашли отравляющих веществ в крови ДоренкоЭксперты не нашли отравляющих веществ в крови ДоренкоЧитать подробнее

В последнее время Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва".

В сообщении отмечается, что на захоронении присутствовали только родные и близкие умершего.

Накануне состоялась церемония прощания с Доренко, которую посетили несколько сотен человек, в том числе ведущие медиаменеджеры страны, коллеги и друзья покойного.

Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский. Ему было 59 лет.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стал разрыв аорты.

Изначально журналиста собирались похоронить 12 мая, однако позже прощание отложили по заявлению дочерей Доренко от первого брака, полагающих, что он мог быть отравлен. В минувшую среду источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что версия об отравлении Доренко не нашла подтверждения по результатам проведенной экспертизы.

Прощание с Сергеем Доренко

8
Портрет Сергея Доренко в траурном зале Троекуровского кладбищаПеред началом церемонии прощанияРодственники Сергея ДоренкоГенеральный директор "Первого канала" Константин ЭрнстЖелающие проститься с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбищеВдова журналиста Юлия Силявина и мать Татьяна ДоренкоГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Портрет Сергея Доренко в траурном зале Троекуровского кладбища
Москва Сергей Доренко Троекуровское кладбище Керчь Говорит Москва

Новости по теме

Новости
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Власти предложат жителям обсудить альтернативные площадки под храм в Екатеринбурге

Власти предложат жителям обсудить альтернативные площадки под храм в Екатеринбурге

Президент Ассоциации репродукции человека: Шансы забеременеть стремительно падают после 35

Президент Ассоциации репродукции человека: Шансы забеременеть стремительно падают после 35
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet

Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

"Аэрофлот" опроверг нарушение инструкций экипажем сгоревшего Superjet-100

"Аэрофлот" опроверг нарушение инструкций экипажем сгоревшего Superjet-100

Что произошло за день: пятница, 17 мая

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Протестующие против строительства храма вновь начали собираться в сквере Екатеринбурга

Крах банка "Югра"

АСВ в банке "Югра" столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов

"Газпром" открыл два месторождения c запасами газа, равными своей годовой добыче

"Газпром" открыл два месторождения c запасами газа, равными своей годовой добыче

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');