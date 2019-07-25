"Ъ" узнал о массовых проверках детских лагерей после трагедии в Хабаровском крае

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Массовые проверки детских лагерей проходят по всей стране после трагедии в палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которой погибли четверо детей, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, в Самарской области из-за отсутствия необходимых документов закрыт лагерь "Казачья застава". В Ростовской области МЧС проводит проверки в трех палаточных лагерях в Азове, Волгодонске и Усть-Донецком районе. Незарегистрированные лагеря выявляют в Краснодарском и Ставропольском краях, палаточные лагеря проверяют в Пермском крае и Пензенской области.

По словам источника "Коммерсанта", проверки проводятся по распоряжению Дмитрия Медведева.

В Координационном совете по развитию туризма газете рассказали, что летом 2019 года в лагеря отправятся около 6 млн детей, а Deloitte оценил объем рынка детского туризма в 90 млрд рублей. Эксперты полагают, что трагедия может спровоцировать отток потребителей, а на восстановление спроса уйдет не менее двух лет.

Пожар в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Двоих пострадавших школьников доставили в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, которая была доставлена в шоковом состоянии, остается в Солнечной районной больнице и идет на поправку.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям: причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

25 июля стало известно, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника надзорного отдела регионального МЧС, знавшего о нарушениях пожарной безопасности в палаточном лагере.

С 24 по 26 июля в Хабаровском крае объявлен траур. В четверг в Комсомольске-на-Амуре похоронят двух девочек.