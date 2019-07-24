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СКР заподозрил в халатности сотрудника МЧС, знавшего о нарушении в лагере "Холдоми"

Он стал третьим задержанным по делу о пожаре в палаточном лагере

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае задержали сотрудника МЧС - начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Эдуарда Новгородцева. По данным Следственного комитета, он знал о нарушениях противопожарной безопасности в частном детском лагере "Холдоми", но ничего не сделал для их устранения.

В июле 2019 года в лагере "Холдоми" провели плановые учения. Новгородцев тогда обнаружил, что детей разместили в палаточном городе с нарушениями противопожарных норм, но не принял мер, чтобы руководство лагеря их устранило.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о халатности.

Это второе дело, которое завели в связи с пожаром в палаточном лагере и гибели четырех детей. Пожар произошел в ночь на 23 июля. В те же сутки СКР возбудил дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, и о причинении смерти по неосторожности. По этому делу уже задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и учредитель компании ООО "Экстрим Сервис", которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков.

Оба дела объединили в одно производство.

Пожарную тренировку МЧС провело в лагере 11 по просьбе краевых властей, доложил врио начальника регионального управления ведомства Иван Колонтай. По его словам, тогда в палатках проверяющие обогревателей не обнаружили, но с теми, кто жил в палатках, занятия провели "более плотно". Его цитирует пресс-служба краевого правительства. "Специальных требований в части пожарной безопасности к палаточным лагерям в законодательстве сейчас не предусмотрено, - заявил Колонтай.

В региональном Роспотребнадзоре в октябре 2018 года выдали разрешение на работу лагеря на 450 мест при вместимости корпусов в 250 мест, а также знали, что в лагере устанавливают палатки.

Директор лагеря Максим Кузнецов заявил "Комсомольской правде", что палатки для детей закупили в Петербурге на заводе-изготовителе по рекомендации правительства Хабаровского края. По его словам, чиновники ему на почту отсылали рекомендации по конкретным палаткам с пожарными сертификатами, в которых написано, что они "выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов". "Это так называемые МЧС-овские палатки – "Памир -30", где жили дети, "Памир-10", где обитали вожатые, - сказал он.

На 24 июля в лагере "Холдоми" оставались 33 вожатых и 191 ребенок, они размещены в стационарных корпусах. Региональное министерство образования решило закрыть лагерь из-за тяжелого психологического состояния вожатых.

Хабаровский край СКР Холдоми

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