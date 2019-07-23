Поиск

Четвертый ребенок умер после пожара в лагере в Хабаровском крае

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В районной больнице поселка Солнечный скончался мальчик, получивший сильные ожоги при пожаре в детском палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" Хабаровского края, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

Ранее сообщалось о трех погибших детях: двух девочках, умерших от ожогов в реанимации, и 11-летней девочке, тело которой было найдено на месте пожара.

Пожар в туристическом комплексе "Холдоми" произошел в ночь на вторник. В палаточном лагере на тот момент находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Власти региона решили объявить 24 июля трехдневный траур по погибшим.

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае

6
Хабаровский край

Новости

Медведева возмутили слова губернатора о том, что никто не знал о наличии сгоревшего детского лагеря

Совет Федерации займется борьбой с домашним насилием

Украинцам и знающим русский иностранцам будет проще получить вид на жительство в РФ

Украинцам и знающим русский иностранцам будет проще получить вид на жительство в РФ

Умерли еще две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере

Умерли еще две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере

Зюганов поддержал предложение Володина об изменении Конституции

Путин потребовал от Собянина и Орлова доклад об отношении жителей к свалке в Шиесе

Путин потребовал от Собянина и Орлова доклад об отношении жителей к свалке в Шиесе

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Помощнику уральского полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Число пострадавших при пожаре в детском лагере под Хабаровском возросло до 12

В МВД подтвердили, что убитая в Петербурге активистка неоднократно жаловалась на угрозы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');