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Арестован предполагаемый убийца оппозиционной ЛГБТ-активистки в Петербурге

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Даврона Мухамедова, задержанного по подозрению в убийстве активистки Елены Григорьевой, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В РоссииВ МВД подтвердили, что убитая в Петербурге активистка неоднократно жаловалась на угрозыЧитать подробнее

Накануне по подозрению в убийстве активистки был задержан уроженец Киргизии Мухамедов.

Изначально следователи проверяли различные мотивы преступления, в том числе связанные с общественной деятельностью Григорьевой. Однако сейчас они склоняются к версии о том, что убийство было совершено на бытовой почве.

По данным следствия, подозреваемый и убитая были знакомы. В ночь на 21 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с Григорьевой и не менее восьми раз ударил ее ножом в спину и лицо, в результате чего она умерла на месте преступления.

Петербург Елена Григорьева

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