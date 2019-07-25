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Большую часть Иркутской области очистили от последствий паводка

Большую часть Иркутской области очистили от последствий паводка
Пострадавшие от наводнения районы Иркутской области
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Большинство территорий Иркутской области, пострадавших от паводка, очищено, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Сегодня водопонижение везде сделано, зачищено большинство территорий, произведена дезинфекция. До 1 августа основные аварийно-восстановительные работы мы должны завершить и принять решение по временным силам, группировке, и посмотреть, какие вопросы еще есть", - сказал Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС в области.

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Он добавил, что необходимо в кратчайшие сроки завершить восстановление на защитных сооружениях, так как "прогнозы погоды разные".

Начавшийся в конце июня паводок затронул 10 муниципальных образований Иркутской области., были подтоплены 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов. Погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Всего в результате наводнения пострадало 14 428 жилых помещений, из которых утрачены и не подлежат ремонту 4 217. Глава региона пообещал, что пострадавших обеспечат новым жильем до октября 2020 года.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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